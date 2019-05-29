В Укрзализныце создают "Вокзальную компанию" по немецкой модели

29 мая, 2019, 12:58

АО "Укрзализния" разработала дорожную карту по созданию филиала "Вокзальная компания", которая должна начать работать до конца 2019 года

Об этом сообщает издание Магистраль .

"Наша цель - усовершенствовать систему управления вокзалами, повысить эффективность их деятельности, в том числе за счет минимизации дублирующих функций. К главным целям относится и сокращение финансовых расходов", - сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политики "Укрзализныци" Антон Саболевский.

Он отметил, что отрицательный финансовый результат деятельности вокзалов филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" за 2018 составил 405 млн грн.

В УЗ планируют три этапа реорганизации.

Сначала в филиал будут переданы внеклассные вокзалы, которые сейчас находятся в управлении филиала "Пассажирская компания".

Далее будут переданы поэтапно объекты I-III класса региональных филиалов. Всего на первом этапе состоится передача 106 вокзалов.

После этого наступит очередь вокзалов IV, V категорий, которых более 1,2 тыс. Впоследствии к ним присоединятся и остановочные пункты, которых в УЗ почти 2,3 тыс. Они будут переданы на баланс предприятия.

Соответственно в структуре филиала будет имущество и персонал.

По словам Саболевского, при реорганизации УЗ решила следовать немецкой модели управления вокзалами (когда все вокзалы и остановочные пункты передаются на баланс одного филиала).

Ее, в частности, использовала немецкая государственная железнодорожная компания Deutsche Bahn, когда создала отдельную структуру - DB Station & Service.

"Часть вокзалов была закрыта или оптимизирована. Интересный момент: в Германии железнодорожную станцию может купить любой. Очень много случаев, когда на малодеятельных участках новыми владельцами становятся не только юридические, но и физические лица. Для них это средство осуществления коммерческой деятельности. Кто-то берет с целью развития туризма, однако иногда и обслуживают поезда. В странах Евросоюза отработанный механизм выставления на продажу станций через аукционы ", - отмечает Саболевский.

Всего с 1999 года, по словам Саболевського, на торгах в Германии было продано более 2,1 тыс. вокзалов. Причем часть - за символическую цену в 1 евро, при условии инвестирования в развитие.

Более того, по мнению Саболевского, далеко не каждый вокзал после реформы будет иметь начальника.

"Мы отходим от того, что каждый вокзал должен иметь начальника. Выделены базовые структурные подразделения, руководители которых будут управлять вокзалами на прилегающей территории. Например, глава станционного комплекса Киев-Пассажирский станет управлять вокзалами в Жмеринке и Фастове. А, например, начальник вокзала Львов будет отвечать за объекты на пассажирских станциях Трускавец, Моршин, Самбор. Мы отработали четкую иерархию, в которой будет выделено 19 "якорных" вокзалов - по два-четыре на каждый региональный филиал ", - рассказал Саболевский.