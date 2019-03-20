Без шаурмы: в Укрзализныце показали, как будет выглядеть площадь у вокзала Киева после реконструкции

20 марта, 2019, 17:53

АО "Укрзализныця" планирует начать работы по реконструкции Центрального вокзала Киева и Привокзальной площади столицы уже в июле 2019 года

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Наше видение такое: площадь необходимо сделать более удобной для пассажиров: расширить пешеходное пространство, зоны тротуаров и оптимизировать логистику с общественным транспортом. Эта работа станет первым важным этапом ", - написал Кравцов.

Сразу после этого "Укрзализныця" планирует объединение Пригородного и Центрального вокзалов в единый вокзальный комплекс с интеграцией его в систему городского общественного транспорта (скоростного трамвая в частности).

"Проект КГГА по реконструкции сейчас на стадии экспертизы. Затягивать с реализацией не будем, планируем начало работ в этом году уже с июля ", - пообещал Кравцов.

Напомним, в Укрзализныце также хотят полностью обновить систему городской и пригородных электричек. Чтобы они работали, как в Германии или Австрии.









