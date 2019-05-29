В результате войны на Донбассе 60 тыс. украинцев получили инвалидность

29 мая, 2019, 15:46

До 60 тыс. человек получили инвалидность вследствие 5-летней войны на Донбассе

Об этом заявил заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Терещенко, сообщает Общественное.

Почти 60 тыс. человек получили инвалидность вследствие войны на Донбассе, более 250 из них - это мужчины и женщины, которые получили ампутацию, говорится в сообщении.

"Это такие же, как я", - добавил Терещенко, который был на войне во время событий в донецком аэропорту и потерял обе руки.

По мнению Терещенко, самой большой проблемой для солдат является именно психологические травмы.

"Скажу, как военный: вернуться с войны - это еще не все. Война не отпускает и это имеет очень ужасные последствия. Ты можешь уцелеть на войне, но возвращаясь сюда она, повторяю, не отпускает тебя. И мы сейчас имеем очень много проблем психологических, суицидов", - отметил он.

Терещенко отметил, что, по данным международных организаций, больше солдат уходят из жизни, чем погибают.

Заместитель министра отметил, что в Украине нет реестра ветеранов войн. Его создание одно из первых задач института.

"В Украине уже около 400 тыс. участников боевых действий на востоке. Около 80 тыс. украинских ветеранов не стоят на учете ни в одном заведении и по этим причинам о них неизвестно ничего, в частности, получают ли они какую-то медицинскую помощь", - подчеркнул Терещенко.

По его словам, они освобождаются и фактически растворяются в этой жизни.

"Это является огромной проблемой. Создание единого электронного реестра даст нам возможность делать выборки и следить за тем, чтобы каждый ветеран получил достойный социальный пакет. Это очень финансово затратная статья, но мы это сделаем обязательно", - отметил Терещенко.