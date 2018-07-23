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40 бойцов АТО прошли управленческие курсы и будут работать в министерстве ветеранов

В Национальной академии государственного управления завершился первый этап курсов повышения квалификации и подготовки ветеранов войны и участников АТО к государственной службе

Об этом сообщил народный депутат и глава парламентского комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александр Третьяков в Facebook.

Сорок ветеранов получили сертификаты о прохождении курсов по направлению "Публичное управление и администрирование".

"Многие из них показали на тестах отличные результаты. Это люди, которым действительно стоит гордиться. Они прошли войну, защищали нашу страну на Востоке. И теперь, в мирной жизни, решили приносить пользу Украине на государственной службе", - заявил Третьяков.

Нардеп рассказал, что идея создания такого учебного проекта заключалась в том, чтобы подготовить кадровый ресурс для будущего министерства ветеранов.

"Я убежден, что аппарат будущего профильного министерства должен состоять на 30-40% именно из ветеранов. Те, для кого это министерство создается, и должны в нем работать. Такой опыт успешно воплощен в развитых странах, и в Украине должен принести положительный результат", - добавил он.

Третьяков отметил, что следующий набор будет еще больше, на курсах будут обучаться 60 ветеранов.

  • Напомним, в марте Кабмин начал создание министерства по делам ветеранов.
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