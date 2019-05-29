Три госбанка уже исчерпали лимит "теплых кредитов"
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.
"Уже почти 740 млн грн" теплых кредитов "из предусмотренных 1,1 млн грн привлечено семьями на энергоэффективные мероприятия в этом году. Учитывая столь высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, а другие - еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе ", - говорится в сообщении.
В частности, работы по сбору заявок в рамках нынешнего финансирования завершили ПриватБанк (относительно участия ОСМД в программе) Ощадбанк и Укргазбанк (в отношении частных домохозяйств).
Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обращает внимание, что заявки на "теплые кредиты" еще можно подать в следующих банков: Укргазбанк и Ощадбанк (для ОСМД) Укрэксимбанк (для физических лиц).
"Также прошу всех желающих участвовать в местных программах удешевления" теплых кредитов ". Это возможность получить двойную / тройную помощь на энергоэффективные мероприятия", - добавил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.
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- Напомним, программа "теплых кредитов" внедрена правительством еще в 2014 году. Такие кредиты действенные, если человек или община хочет утеплить дом или заменить энергооборудования, однако не имеет собственных средств.
- Государство дает возможность взять для этого кредит в одном из государственных банков (Укргазбанка, Ощадбанка, ПриватБанка и Укрэксимбанка), часть которого компенсирует.
- 23 ноября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета на 2019 год.
- В бюджете на 2019 предусмотрено выделение 58 млрд грн на субсидии , а также запланирована их монетизация.
- В Госбюджете предусмотрено 400 млн грн на финансирование программы "теплых кредитов" на 2019 год.