Три госбанка уже исчерпали лимит "теплых кредитов"

29 мая, 2019, 10:45

ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк объявили о завершении приема заявок на "теплые кредиты".

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению.

"Уже почти 740 млн грн" теплых кредитов "из предусмотренных 1,1 млн грн привлечено семьями на энергоэффективные мероприятия в этом году. Учитывая столь высокий спрос на программу со стороны населения и ОСМД, некоторые банки уже завершили сбор заявок на кредитование, а другие - еще предоставляют возможность всем желающим принять участие в программе ", - говорится в сообщении.

В частности, работы по сбору заявок в рамках нынешнего финансирования завершили ПриватБанк (относительно участия ОСМД в программе) Ощадбанк и Укргазбанк (в отношении частных домохозяйств).

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук обращает внимание, что заявки на "теплые кредиты" еще можно подать в следующих банков: Укргазбанк и Ощадбанк (для ОСМД) Укрэксимбанк (для физических лиц).

"Также прошу всех желающих участвовать в местных программах удешевления" теплых кредитов ". Это возможность получить двойную / тройную помощь на энергоэффективные мероприятия", - добавил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.