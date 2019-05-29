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Espreso.tvОбществоС 1 ноября Киев полностью перейдет на э-билет

С 1 ноября Киев полностью перейдет на э-билет


фото: 5.ua
С 1 ноября 2019 электронный билет заработает на всех видах муниципального транспорта столицы

Об этом заявил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, передает Укринформ.

"Электронный билет работает в опытной эксплуатации, это значит, что он полноценно функционирует, но еще продолжает функционировать старая система - система жетонов и талонов. Тестовая эксплуатация у нас будет происходить до 30 октября этого года, то есть с 1 ноября этого года мы полностью переходим на электронный билет ", - сказал Назаров.

Он заявил, что каждый день карточкой киевлянина для оплаты проезда пользуются 350 тыс. льготников.

"Каждый день мы видим более 50 тыс. поездок платных, с помощью Kyiv Smart Card и или QR-кода. На данный момент мы продали более 15 тыс. Kyiv Smart Card ", - рассказал он.

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