Россия досрочно поставит в Турцию комплексы С-400

29 мая, 2019, 20:52

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставка Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 ведется раньше первоначально запланированных сроков по просьбе Анкары

Песков подчеркнул, что в вопросе поставок российских систем ПВО в Турцию "все идет по плану", сообщает ТАСС .

"Поставка (С-400) осуществляется раньше тех сроков, которые изначально были запланированы, по просьбе турецкой стороны. Что касается нюансов по дням, по месяцам, это не к нам вопрос. Но там все по плану", - сказал он.

Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $ 2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Планы закупить российские ЗРК вызывали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 "несовместимой" с продажей F-35 .