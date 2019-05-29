"Удивлены и растеряны": двое нелегалов вместо Франции попали в Украину

29 мая, 2019, 16:20

На Закарпатье пограничники обнаружили двух нелегальных мигрантов, которые вместо Франции случайно приехали в грузовике в Украину

Об этом в среду сообщили в Государственную пограничную службу Украины.

"Сегодня в пункт пропуска "Дьяково" прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии. Пограничники во время проверки заметили поврежденный тент прицепа. Уже при детальной проверке выяснилось, что между грузом скрывается двое неизвестных", - сообщили в службе.

Выяснилось, что в грузовике ехали граждане Бангладеша. По словам ГПС, они были "удивлены и растеряны", ведь с территории Сербии пытались попасть во Францию.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств правонарушения. После привлечения к ответственности за попытку незаконного пересечения границы иностранцы будут переданы румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.

Напомним, из-за ошибки в навигаторе 81-летний итальянец приехал в немецкий Рим.