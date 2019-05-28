Из-за ошибки в навигаторе 81-летний итальянец приехал в немецкий Рим

28 мая, 2019, 16:28

Итальянец, который отправился в поездку в Рим, из-за ошибки в навигаторе оказался в немецком городке с таким же названием

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

81-летний мужчина отправился из своего дома в Ньюкасле в Ватикан, но в итоге оказался в 1000 км от точки назначения в западно-германском селе Ром.

Произошло это из-за того, что он ввел неправильный пункт назначения в своем навигаторе - Rom вместо Rome.

Полиция заявила, что этот человек был паломником, который хотел встретиться с Папой Римским. Однако в пятницу он прибыл в небольшой немецкий городок, в 80 километрах к востоку от Кельна.

Похоже, итальянец был настолько озадачен своей ошибкой, что вышел из своего автомобиля Jaguar, не закрепив ручной тормоз. Машина откатилась назад, сбила водителя и ударилась о дорожный знак.

Мужчина попал в больницу, а машину отбуксировали, выставив счет за ремонт на 4000 евро.