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Espreso.tvОбществоМиссия МВФ провела встречу с председателем налоговой службы Украины

Миссия МВФ провела встречу с председателем налоговой службы Украины

Недавно избранный председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Верланов сообщил экспертам МВФ, что реформирование налоговой и таможенной служб в Украине происходит динамично, хотя и признал, что сейчас конкурс на голову таможни и вообще весь процесс создания Государственной таможенной службы пока приостановлен, говорится в сообщении.

Также председатель ГНС сообщил о главных направлениях реформирования налоговой, в частности по выводу из ее подчинения налоговой милиции.

В МВФ сообщили, что готовы в дальнейшем помогать в реформе ГФС и ее разделении на две прозрачные службы.

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