Миссия МВФ провела встречу с председателем налоговой службы Украины
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Верланов сообщил экспертам МВФ, что реформирование налоговой и таможенной служб в Украине происходит динамично, хотя и признал, что сейчас конкурс на голову таможни и вообще весь процесс создания Государственной таможенной службы пока приостановлен, говорится в сообщении.
Также председатель ГНС сообщил о главных направлениях реформирования налоговой, в частности по выводу из ее подчинения налоговой милиции.
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