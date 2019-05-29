Миссия МВФ провела встречу с председателем налоговой службы Украины

29 мая, 2019, 14:14

Недавно избранный председатель Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Верланов сообщил экспертам МВФ, что реформирование налоговой и таможенной служб в Украине происходит динамично, хотя и признал, что сейчас конкурс на голову таможни и вообще весь процесс создания Государственной таможенной службы пока приостановлен, говорится в сообщении.

Также председатель ГНС сообщил о главных направлениях реформирования налоговой, в частности по выводу из ее подчинения налоговой милиции.

В МВФ сообщили, что готовы в дальнейшем помогать в реформе ГФС и ее разделении на две прозрачные службы.