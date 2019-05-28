Зеленский встретился с МВФ, обсуждали новую программу для Украины, - Данилюк

28 мая, 2019, 19:40

Об этом заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институтами для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов по подготовке новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО также опроверг информацию о том, что из-за роспуска Верховной Рады миссия МВФ якобы прекратила работу в Украине. Данилюк отметил, что роспуск парламента - это внутреннее решение Украины, направленное "на ускорение политических процессов в стране".

"Украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы быстрее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения и работали как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества ", - добавил Данилюк.