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Espreso.tvОбществоЗеленский встретился с МВФ, обсуждали новую программу для Украины, - Данилюк

Зеленский встретился с МВФ, обсуждали новую программу для Украины, - Данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями Международного валютного фонда

Об этом заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк, передает Цензор.НЕТ.

"Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ и с другими международными институтами для того, чтобы подготовиться за время летнего периода, за время выборов по подготовке новой программы, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО также опроверг информацию о том, что из-за роспуска Верховной Рады миссия МВФ якобы прекратила работу в Украине. Данилюк отметил, что роспуск парламента - это внутреннее решение Украины, направленное "на ускорение политических процессов в стране".

"Украинцы ожидают обновления политической элиты, обновления государственных органов власти, и поэтому внеочередные выборы призваны, чтобы быстрее обновилась Верховная Рада и состав Кабинета министров. Чтобы мы имели все эти органы, настроенные на серьезные изменения и работали как единая команда. Это разделяет МВФ, потому что это то, что нужно для успешного сотрудничества ", - добавил Данилюк.

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