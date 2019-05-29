Мосийчук прокомментировал свое "пьяное" состояние в эфире: "Это следствие прижигания язв"

29 мая, 2019, 11:46

Народный депутат Игорь Мосийчук опроверг то, что в эфире телеканала Zik он был в состоянии алкогольного опьянения

Об этом Мосийчук написал в Facebook.

"Мое вчерашнее вялое состояние в эфире телеканала ZIK это последствие не употребление алкоголя, как кое-кто мог подумать, а медицинских процедур: прижигание язв и гастроскопии под наркозом", - отметил он.

Нардеп рассказал, что иногда "дает маху" и пытается соединить несоединимое: "как вот вчера в один день - прижигание язв и гастроскопию под наркозом, и прямой эфир".

Мосийчук отметил, что "заторможенность" и вялость это состояние после наркоза, "которое очень похоже на состояние опьянения".

Ранее сообщалось, что Мосийчук пришел на эфир в состоянии, похожем на нетрезвое.