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Espreso.tvОбщество"Вам чекушечку принести?": Нардеп Мосийчук пришел на эфир в состоянии, похожим на нетрезвое

"Вам чекушечку принести?": Нардеп Мосийчук пришел на эфир в состоянии, похожим на нетрезвое


фото: Скріншот з відео
Народный депутат Игорь Мосийчук пришел на эфир программы в состоянии, похожим на нетрезвое

Нардеп был на эфире телеканала ZIK, пишет Эспрессо.TV.

Мосийчук рассказал, что во вторник, 28 мая, не ходил на работу в Раду, ведь находится "на стационарном лечении, а после больницы поехал сразу на эфир".

Телезрители заметили состояние Мосийчука и звонили в студию с просьбой к нардепу "извиниться перед всеми за свое состояние, встать и выйти".

Были те зрители, которые звонили и говорили, что ему еще нужна "чекушка или рюмочка водки".

Сам Мосийчук прокомментировал свое состояние: "Я нахожусь в том состоянии, в котором я нахожусь".

Позже он назвал "повторами" всех тех, "кто звонил в программу и рассказывал: нетрезвое состояние, идиот, дурак и тому подобное ... Это все люди, которые направляются из определенного центра. Господи, дай им понимание (перекрестился, - Ред. ) ... ".

 

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