Месси назван лучшим в Испании, а "Реал" главным разочарованием
Месси получил признание по версии Marca .
По итогам сезона-2018/19 в активе Месси 36 голов, что позволило ему в шестой раз стать обладателем трофея Пичичи, вручаемый лучшему бомбардиру чемпионата Испании. Отрыв аргентинца от ближайших преследователей в гонке бомбардиров, форвардов Луиса Суареса и Карима Бензема, составил 15 мячей.
Главными разочарованиями чемпионата Испании по версии Marca , стали "Реал" и полузащитник "Атлетико" Тома Лемар. Мадридский клуб финишировал на третьем месте, отстав от "Барселоны" на 18 очков, второй год подряд закончив сезон вне топ-2, что стало худшим результатом за 45 лет.
Лемар был куплен в "Монако" прошлым летом за 72 млн евро, что стало самым дорогим трансфером турнира в прошлом году. В сезоне-2018/19 Ла Лиги он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
- 27 мая стало известно, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в Европе и в рекордный 6-й раз завоевал "Золотую бутсу" .
- 21 мая стало известно, что футболист "Барселоны" Лионель Месси опередил форварда "Ювентуса" Кришитану Роналду по количеству голов на клубном уровне.
- 19 мая нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал дубль в матче заключительного тура чемпионата Испании с "Эйбар" и шестой раз забил более 50 голов за сезон .