Месси назван лучшим в Испании, а "Реал" главным разочарованием

29 мая, 2019, 12:21

Нападающего "Барселоны" Лионеля Месси признали лучшим игроком чемпионата Испании в сезоне, а конкурент каталонской команды "Реал" стал главным разочарованием

Месси получил признание по версии Marca .

По итогам сезона-2018/19 в активе Месси 36 голов, что позволило ему в шестой раз стать обладателем трофея Пичичи, вручаемый лучшему бомбардиру чемпионата Испании. Отрыв аргентинца от ближайших преследователей в гонке бомбардиров, форвардов Луиса Суареса и Карима Бензема, составил 15 мячей.

Главными разочарованиями чемпионата Испании по версии Marca , стали "Реал" и полузащитник "Атлетико" Тома Лемар. Мадридский клуб финишировал на третьем месте, отстав от "Барселоны" на 18 очков, второй год подряд закончив сезон вне топ-2, что стало худшим результатом за 45 лет.

Лемар был куплен в "Монако" прошлым летом за 72 млн евро, что стало самым дорогим трансфером турнира в прошлом году. В сезоне-2018/19 Ла Лиги он провел 31 матч, забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.