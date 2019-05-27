Месси выиграл "Золотую бутсу" и установил рекорд
Об этом сообщает "Трибуна".
Месси лидирует по количеству наград. Криштиану Роналду выигрывал "Золотую бутсу" четыре раза. В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-й лиги в рейтинге УЕФА - в 1,5 очка, остальные - в 1 очко.
Топ-13 претендентов на "Золотую бутсу" -2019:
1. Лионель Месси ( "Барселона") - 36 голов, 72 очка
2. Килиан Мбаппе ( "ПСЖ") - 33 гола, 66 очков
3. Фабио Куальярелла ( "Сампдория") - 26 голов, 52 очка
4. Дуван Сапата ( "Аталанта") - 23 гола, 46 очков
5. Мбайе Диану ( "Галатасарай") - 30 голов, 45 очков
6-11. Мохамед Салах ( "Ливерпуль") - 22 гола, 44 очков
6-11. Роберт Левандовски ( "Бавария") - 22 гола, 44 очков
6-11. Николя Пепе ( "Лилль") - 22 гола, 44 очков
6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ( "Арсенал") - 22 гола, 44 очков
6-11. Садьо Мане ( "Ливерпуль") - 22 гола, 44 очков
6-11. Кшиштоф Пьонтек ( "Дженоа" / "Милан") - 22 гола, 44 очков
12-13. Криштиану Роналду ( "Ювентус") - 21 гол, 42 очка
12-13. Тадич ( "Аякс") - 28 голов, 42 очка.
"Золотая бутса" вручается с 1968 года. Месси - рекордсмен в истории приза, он получал его теперь уже 6 раз. Криштиану Роналду - четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.
- 21 мая стало известно, что футболист "Барселоны" Лионель Месси опередил форварда "Ювентуса" Кришитану Роналду по количеству голов на клубном уровне.
- 19 мая нападающий "Барселоны" Лионель Месси сделал дубль в матче заключительного тура чемпионата Испании с "Эйбар" и шестой забил более 50 голов за сезон .