Месси выиграл "Золотую бутсу" и установил рекорд

27 мая, 2019, 09:21

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в Европе и в рекордный 6-й раз завоевал "Золотую бутсу"

Об этом сообщает "Трибуна".

Месси лидирует по количеству наград. Криштиану Роналду выигрывал "Золотую бутсу" четыре раза. В споре за награду забитые мячи футболиста умножаются на коэффициент чемпионата. Гол в пяти ведущих чемпионатах Европы оценивается в два очка, с шестой по 21-й лиги в рейтинге УЕФА - в 1,5 очка, остальные - в 1 очко.

Топ-13 претендентов на "Золотую бутсу" -2019:

1. Лионель Месси ( "Барселона") - 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе ( "ПСЖ") - 33 гола, 66 очков

3. Фабио Куальярелла ( "Сампдория") - 26 голов, 52 очка

4. Дуван Сапата ( "Аталанта") - 23 гола, 46 очков

5. Мбайе Диану ( "Галатасарай") - 30 голов, 45 очков

6-11. Мохамед Салах ( "Ливерпуль") - 22 гола, 44 очков

6-11. Роберт Левандовски ( "Бавария") - 22 гола, 44 очков

6-11. Николя Пепе ( "Лилль") - 22 гола, 44 очков

6-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ( "Арсенал") - 22 гола, 44 очков

6-11. Садьо Мане ( "Ливерпуль") - 22 гола, 44 очков

6-11. Кшиштоф Пьонтек ( "Дженоа" / "Милан") - 22 гола, 44 очков

12-13. Криштиану Роналду ( "Ювентус") - 21 гол, 42 очка

12-13. Тадич ( "Аякс") - 28 голов, 42 очка.

"Золотая бутса" вручается с 1968 года. Месси - рекордсмен в истории приза, он получал его теперь уже 6 раз. Криштиану Роналду - четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.