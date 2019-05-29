Гибнут животные и опасно для окружающей среды: Супрун призвала отказаться от шариков на выпускных и свадьбах
Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун написала в Facebook.
Отмечается, что воздушные шарики могут преодолеть большие расстояния, загрязняя отдаленные и нетронутые уголки нашей страны. После отпускания в небо, они затем падают обратно на поверхность земли и в водоемы. Срок разложения шариков составляет от 4 лет, капроновых лент - более 100 лет.
Супрун рассказала, что, когда животное поглощает остатки шарика, она может блокировать ее желудочно-кишечный тракт. В результате животные больше не могут есть и погибают от голода. А птицы часто запутываются в лентах и не могут больше летать.
Сообщается, что активисты запустили флэш-моб # ековипускний с призывом к выпускникам отказаться от запуска воздушных шаров. Зато вместе можно сделать что-то полезное для окружающей среды - посадить деревья или цветы или совместно найти другие альтернативы воздушным шарикам.
Ранее в Минобразования просили школы отказаться от воздушных шариков на выпускном.
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