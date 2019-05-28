В Минобразования просят школы отказаться от воздушных шариков на выпускном

28 мая, 2019, 15:43

Глава Министрества образования и науки Лилия Гриневич призвала отказаться от воздушных шариков на последнем звонке

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Я сама об этом раньше не думала, но UAnimals привлекли мое внимание: каждый год в конце учебного года мы выпускаем в небо воздушные шарики, которые загрязняют наши водоемы, вредят животным и планете в целом. Я делюсь сама и призываю всех вас присоединиться к флешмобу #ековипускний. Его суть - отказаться от использования воздушных шариков во время праздников в школах, а также сделать пост и рассказать о 5 причинах, почему другим выпускникам, директорам, учителям и учреждениям стоит это сделать", - призвала Гриневич.