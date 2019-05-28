Зидан отреагировал на слухи о переходе Мбаппе в "Реал"

28 мая, 2019, 15:22

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался по поводу возможного перехода Килиана Мбаппе с ПСЖ в мадридский клуб

Об этом сообщает Marca .

Зинедин Зидан считает, что форварду французского ПСЖ Килиану Мбаппе хорошо в той команде, где он сейчас находится. Ранее в СМИ появлялась информация, что 20-летний француз может покинуть парижскую команду.

"Мбаппе? Ему хорошо там, где он сейчас играет", - сказал Зидан.

В сезоне-2018/19 Мбаппе провел 43 матча за ПСЖ, забил 39 голов и отдал 17 голевых передач.