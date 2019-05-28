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Espreso.tvОбществоЗеленский не рассматривает возможность объявления дефолта, - Данилюк

Зеленский не рассматривает возможность объявления дефолта, - Данилюк

Президент Владимир Зеленский не рассматривает вариант объявления дефолта

Об этом заявил новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк на брифинге, передает Еспресо.TV

"Я не думаю, что президент сейчас прислушивается к советам (олигарха Коломойского, - ред). У него есть сформированная команда людей, к которым он прислушивается. Еще раз подчеркиваю, что позиция отдельных бизнесменов, а позиция государства заключается в другом - государство должно защищать интересы граждан", - сказал Данилюк.

По его словам, понятно, что невыполнение долговых обязательств - это "дорога в никуда", шаг, который может подорвать доверие международных партнеров к Украине.

"Это может привести к таким последствиям, которые негативно повлияют на людей. Поэтому такие решения даже не рассматриваются. Мы прислушиваемся к конструктивным советам членов команды", - сказал Данилюк.

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