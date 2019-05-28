Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова

28 мая, 2019, 16:33

Об этом заявил экс-начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана, сообщает Интерфакс-Украина .

"Я фактически единственный силовик времен Януковича, который остался на территории Украины, поэтому стал объектом преследования. Скорее всего, заказчики президент Порошенко и секретарь СНБО Турчинов, с которым у меня личный конфликт и напряженность в отношениях, и он заинтересован в этом, чтобы бездействие во время аннексии Крыма переложить на других людей", - отметил он.

Замана отметил, что во время аннексии Крыма он не получал команду от тогдашнего политического руководства страны по приведению армии в боевую готовность.

"Сегодня меня обвиняют в том, что я в конце января - феврале 2014 не принял решение о приведении Вооруженных сил в полную боеготовность или повышении боеготовности. Я не имею права на это. Это должно быть политическое решение. Почему? Потому что я стал бы приводить войска в повышенную боевую готовность, когда в обществе все было наэлектризовано и на Майдане люди не понимали, что происходит ", - пояснил он.

Экс-начальник Генштаба отметил, что через пять лет по-прежнему неизвестно, почему тогдашний и.о. президента Александр Турчинов "сегодня говорит, что аннексия Крыма началась уже 20 февраля 2014, а до 27 февраля не был назначен ни министр обороны, ни начальник Генштаба".

Замана отметил, что 22 февраля 2014 г. его назначили уполномоченным Верховной Рады по контролю над деятельностью Минобороны Украины, хотя он "был готов возглавить вооруженные силы и защищать Крым".

"Мне лично тогда Турчинов сказал, что коалиционным решением кандидатура Заманы не была поддержана на должность министра обороны. Я спросил, кого. Он сказал, что адмирал Тенюх. Это отличный порядочный человек, патриот, но он всю жизнь прослужил до этого на флоте, и для него Сухопутные войска, Воздушные силы большой знак вопроса. Я тогда сказал Турчинову, что это большая ошибка ", - подчеркнул он.

По словам Заманы, в Генштабе 1 марта были разработаны и подготовлены операции по переброске личного состава на территорию Крыма для деблокирования воинских частей.

"Был подготовлен личный состав, загружен в самолеты, которые поднялись и дошли до морского побережья континентальной Украины, после чего летчики получили команду, развернулись и вернулись обратно на аэродромы базирования", - сказал он.

По его мнению, в те дни, когда была захвачена Верховная Рада АРК, нужно было действовать максимально оперативно.

"Было достаточно сил, чтобы применить их в Крыму. Я уверен, что Россия не хотела открытой конфронтации, и мы бы переломили эту ситуацию в свою пользу. Но не было желания и политической воли", - подчеркнул экс-начальник Генштаба.