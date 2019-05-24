Суд освободил экс-главу Генштаба Замана из-под стражи

24 мая, 2019, 16:10

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу бывшего начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковника Владимира Заманы

Об этом Владимир Замана написал в Facebоok.

Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева и освободил его из-под стражи, говорится в сообщении.