Суд освободил экс-главу Генштаба Замана из-под стражи
24 мая, 2019, 16:10
Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу бывшего начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковника Владимира Заманы
Об этом Владимир Замана написал в Facebоok.
Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева и освободил его из-под стражи, говорится в сообщении.
- Напомним, Владимир Замана занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украиин с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года. Военная прокуратура обвинила его в государственной измене.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что экс-руководитель Генштаба ВСУ Владимир Замана солгал в суде о том, что предлагал пойти в наступление для защиты Крыма.
- Генпрокуратура заявила, шо Замана был в сговоре с президентом-беглецом Януковичем.
- 26 февраля 2019 года Печерский райсуд Киева назначил подозреваемому в госизмене Владимиру Замане меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
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