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Espreso.tvОбществоСуд освободил экс-главу Генштаба Замана из-под стражи

Суд освободил экс-главу Генштаба Замана из-под стражи

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу бывшего начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковника Владимира Заманы

Об этом Владимир Замана написал в Facebоok.

Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева и освободил его из-под стражи, говорится в сообщении.

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