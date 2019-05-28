//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВолкер заявил, что не давал советов Зеленскому по поводу назначения Богдана

Волкер заявил, что не давал советов Зеленскому по поводу назначения Богдана


фото: reuters
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана

Об этом сообщает ЕП .

Волкер заметил, что в своем общении с Владимиром Зеленским ставил вопрос обязательств президента в отношении процесса реформ, но не персоналий.

"Мы дали четко понять, что он должен уделить внимание вопросу доверия к нему", - сказал Волкер.

Он возразил, что давал Зеленскому рекомендации по поводу назначения отдельных людей в его администрацию.

"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.

Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.

  • Ранее СМИ писали, что Волкер звонил Зеленскому с настойчивой рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать