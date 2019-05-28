Волкер заявил, что не давал советов Зеленскому по поводу назначения Богдана
28 мая, 2019, 16:53
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому не назначать на должность главы АП Андрея Богдана
Об этом сообщает ЕП .
Волкер заметил, что в своем общении с Владимиром Зеленским ставил вопрос обязательств президента в отношении процесса реформ, но не персоналий.
"Мы дали четко понять, что он должен уделить внимание вопросу доверия к нему", - сказал Волкер.
Он возразил, что давал Зеленскому рекомендации по поводу назначения отдельных людей в его администрацию.
"Мы не давали конкретных советов в отношении отдельных лиц. Мы сфокусировались на политических вопросах", - заверил спецпредставитель США.
Волкер добавил, что США поддерживают курс Владимира Зеленского на проведение реформ в Украине.
- Ранее СМИ писали, что Волкер звонил Зеленскому с настойчивой рекомендацией не назначать Богдана на должность как человека, связанного с олигархом Игорем Коломойским.