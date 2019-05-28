В команде Зеленского уже разработали законопроект о референдуме

28 мая, 2019, 07:38

В команде президента Украины Владимира Зеленского уже разработан законопроект о референдуме

Об этом сообщил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук в эфире одного из телевизионных каналов, информирует Liga.net .

"Мы будем нарабатывать и подавать в парламент и другие инициативы, которые нашли поддержку в программе президента. Это, прежде всего, вопросы, связанные с прямой демократией, которая существует во всем мире, вопрос импичмента президента, вопрос отзыва народных депутатов, что сейчас невозможно сделать . Это также вопрос референдума ", - сказал он.

Стефанчук отметил, что президент предложит ряд законопроектов, среди которых законодательное вето народа и "большой блок антикоррупционных законопроектов".