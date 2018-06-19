Украинскому боксеру заплатили за чемпионский бой криптовалютой
19 июня, 2018, 15:58
Чемпион мира по боксу Артем Далакян получил гонорар за победу над таиландцем Сиричаи Тайеном в криптовалюте
Украинский боксер получил за победу 1 млн в криптовалюте Cryptaur, сообщает промоутерская компания Union Boxing Promotion.
Далакян 17 июня в Киеве провел первую защиту титула чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в самом легком весе (до 50,8 кг). Наш боксер трижды отправлял соперника в нокдаун и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.
- После боя знаменитый американский ринганонсер Майкл Бафффер сравнил Артема Далакяна с другим украинским чемпионом мира Василием Ломаченко.
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