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Украинскому боксеру заплатили за чемпионский бой криптовалютой


фото: xsport
Чемпион мира по боксу Артем Далакян получил гонорар за победу над таиландцем Сиричаи Тайеном в криптовалюте

Украинский боксер получил за победу 1 млн в криптовалюте Cryptaur, сообщает промоутерская компания Union Boxing Promotion.

Далакян 17 июня в Киеве провел первую защиту титула чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в самом легком весе (до 50,8 кг). Наш боксер трижды отправлял соперника в нокдаун и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде.

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