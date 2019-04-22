Неймар впервые за три месяца вышел на поле и помог ПСЖ стать чемпионом

22 апреля, 2019, 09:37

Лидер ПСЖ Неймар впервые с января вышел на поле и помог своей команде стать чемпионом

Об этом сообщает Xsport .

В 33-м туре чемпионата Франции ПСЖ обыграл "Монако" (3: 1) благодаря хет-трика Килиана Мбаппе и досрочно оформил чемпионский титул.

В начале второго тайма этого поединка на поле вышел самый дорогой футболист мира Неймар. Это первое появление бразильца на поле с 19-го января, когда он получил травму пятой плюсневой кости в кубковом матче со "Страсбургом" (2: 0).

Таким образом, Неймар не играл больше трех месяцев.

"Тулуза" подарила чемпионство ПСЖ сыграл вничью с "Лиллем" - 1: 1. Таким образом, "Лилль" потерял все шансы догнать ПСЖ. За 6 туров до окончания сезона во Франции разрыв между первой и второй командой составил 16 очков. ПСЖ завоевал 8-й чемпионский титул.

По Неймара ПСЖ заплатил "Барселоне" 222 млн евро.