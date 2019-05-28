Садовый призвал Зеленского "восстановить Саакашвили в правах"
28 мая, 2019, 15:22
Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал президента Владимира Зеленского отменить указ о лишении гражданства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили
Об этом он написал в Facebook.
"Неординарная фигура - Михаил Саакашвили - вызывает различные эмоции у украинцев. Для меня он - товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена. Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти. Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - написал он.
Садовый призвал президента Владимира Зеленского отменить указ и "восстановить Саакашвили в правах".
- Ранее в ГНСУ заявили, что Михаил Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину, поскольку в отношении него существует ограничение во въезде в 2021 года.