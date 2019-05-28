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Espreso.tvОбществоСадовый призвал Зеленского "восстановить Саакашвили в правах"

Садовый призвал Зеленского "восстановить Саакашвили в правах"


фото: reuters
Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый призвал президента Владимира Зеленского отменить указ о лишении гражданства бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили

Об этом он написал в Facebook.

"Неординарная фигура - Михаил Саакашвили - вызывает различные эмоции у украинцев. Для меня он - товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена. Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти. Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - написал он.

Садовый призвал президента Владимира Зеленского отменить указ и "восстановить Саакашвили в правах".

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