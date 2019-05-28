Садовый призвал Зеленского "восстановить Саакашвили в правах"

28 мая, 2019, 15:22

Об этом он написал в Facebook.

"Неординарная фигура - Михаил Саакашвили - вызывает различные эмоции у украинцев. Для меня он - товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена. Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти. Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - написал он.

Садовый призвал президента Владимира Зеленского отменить указ и "восстановить Саакашвили в правах".