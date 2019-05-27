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Espreso.tvМирВ Австрии парламент выразил недоверие правительству

В Австрии парламент выразил недоверие правительству

Нижняя палата парламента Австрии вынесла вотум недоверия правительству Себастьяна Курца

Об этом сообщает пресс-служба парламента Австрии, передает РБК-Украина.

Это заставляет канцлера Курца покинуть свой пост. Отметим, в Австрии состоялось экстренное заседание парламента.

"Нижняя палата парламента выразила недоверие канцлеру и его министрам подавляющим большинством голосов", - говорится в сообщении.

Теперь президент Австрии Александр Ван дер Беллен должен назначить нового канцлера.

Отмечается, что созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии, который спровоцировала публикация немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung видеозаписи, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на соответствующие услуги.

 

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