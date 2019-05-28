Отставка Гройсмана: БПП зовет премьера на заседание фракции

Об этом заявила заместитель лидера фракции Ирина Луценко, сообщает Укринформ .

"Мы с удовольствием послушаем Владимир Гройсман на заседании фракции и на заседании парламента в четверг", - отметила Луценко.

По ее словам, после этой встречи фракция и примет решение поддерживать отставку Гройсмана и правительства.

Сейчас согласовывается вопрос, когда именно должно состояться заседание фракции БПП, говорится в сообщении.

"Этот вопрос сейчас согласовывается, потому что" Народный фронт "тоже будет приглашать Гройсмана", - отметила Луценко.

В то же время она отметила, что в БПП нет никаких замечаний к работе правительства.