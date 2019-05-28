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Espreso.tvОбществоОтставка Гройсмана: БПП зовет премьера на заседание фракции

Отставка Гройсмана: БПП зовет премьера на заседание фракции

Фракция БПП планирует пригласить премьер-министра Владимира Гройсмана на свое заседание, по результатам которого депутаты определятся, каким образом будут голосовать по отставке правительства

Об этом заявила заместитель лидера фракции Ирина Луценко, сообщает Укринформ .

"Мы с удовольствием послушаем Владимир Гройсман на заседании фракции и на заседании парламента в четверг", - отметила Луценко.

По ее словам, после этой встречи фракция и примет решение поддерживать отставку Гройсмана и правительства.

Сейчас согласовывается вопрос, когда именно должно состояться заседание фракции БПП, говорится в сообщении.

"Этот вопрос сейчас согласовывается, потому что" Народный фронт "тоже будет приглашать Гройсмана", - отметила Луценко.

В то же время она отметила, что в БПП нет никаких замечаний к работе правительства.

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