Отставка Гройсмана: БПП зовет премьера на заседание фракции
28 мая, 2019, 13:55
Фракция БПП планирует пригласить премьер-министра Владимира Гройсмана на свое заседание, по результатам которого депутаты определятся, каким образом будут голосовать по отставке правительства
Об этом заявила заместитель лидера фракции Ирина Луценко, сообщает Укринформ .
"Мы с удовольствием послушаем Владимир Гройсман на заседании фракции и на заседании парламента в четверг", - отметила Луценко.
По ее словам, после этой встречи фракция и примет решение поддерживать отставку Гройсмана и правительства.
Сейчас согласовывается вопрос, когда именно должно состояться заседание фракции БПП, говорится в сообщении.
"Этот вопрос сейчас согласовывается, потому что" Народный фронт "тоже будет приглашать Гройсмана", - отметила Луценко.
В то же время она отметила, что в БПП нет никаких замечаний к работе правительства.
- Напомним, 20 мая в Верховной Раде состоялось торжественное заседание, во время которого Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины .
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Президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации заявил, что распускает Верховную Раду .
- 20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил , что подает в отставку.
- После этого Гройсман призвал президента Владимира Зеленского внести кандидатуры нового главы правительства и членов Кабинета министров.