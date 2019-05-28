Мы не видим прогресса по поводу разблокирования комиссии Украина-НАТО, - Волкер
Как сообщает "Европейская правда", об этом Волкер заявил во время онлайн-брифинга во вторник, 28 мая.
"К сожалению, на данный момент мы не видим никакого прогресса по этому вопросу", - сказал Волкер.
Он выразил надежду, что с избранием президентом Владимира Зеленского, чьим родным языком является русский, будет достигнута договоренность между Венгрией и Украиной в отношении национальных меньшинств и их права на образование на родном языке.
В то же время Волкер подчеркнул, что такая договоренность должна предусматривать, что граждане Украины в официальной коммуникации будут пользоваться украинским языком.
"По моему мнению, Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления в этом вопросе. Перед Украиной стоят важные внешние вызовы, и это должно быть предметом озабоченности всех союзников, в том числе Венгрии", - заявил он.
"Я считаю ошибочным блокировку встреч Украина-НАТО, хотя и поддерживаю урегулирование проблемы использования меньшинствами их языка", - добавил он.
Напомним, президент Венгрии Янош Адер назвал обнадеживающими первые переговоры с новым президентом Украины Владимиром Зеленским.