Расстрел Майдана: Луценко готов назвать тех, кто отдавал приказы

27 мая, 2019, 20:21

Генеральный прокурор Юрий Луценко готов назвать тех, кто отдал приказ расстреливать активистов Майдана в 2014 году

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.

"169 человек находятся в судах по обвинительных актах. 445, среди которых 34 высокопоставленных и 162 правоохранителя, подозревают и ожидают судебных решений в СИЗО или под домашним арестом", - рассказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что общество спрашивает, кто отдал преступный приказ о расстрелах на Майдане.

"Мы готовы предоставить этот ответ", - подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. Поэтому он призвал депутатов поддержать законопроект №9353 депутата Сергея Алексеева. Этот законопроект дает возможность восстановить заочное осуждение исключительно по поводу преступлений прошлых лет против государства или убийств мирных людей.