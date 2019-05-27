Расстрел Майдана: Луценко готов назвать тех, кто отдавал приказы
Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.
"169 человек находятся в судах по обвинительных актах. 445, среди которых 34 высокопоставленных и 162 правоохранителя, подозревают и ожидают судебных решений в СИЗО или под домашним арестом", - рассказал Луценко.
Генпрокурор добавил, что общество спрашивает, кто отдал преступный приказ о расстрелах на Майдане.
"Мы готовы предоставить этот ответ", - подчеркнул он.
Генпрокурор отметил, что механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. Поэтому он призвал депутатов поддержать законопроект №9353 депутата Сергея Алексеева. Этот законопроект дает возможность восстановить заочное осуждение исключительно по поводу преступлений прошлых лет против государства или убийств мирных людей.
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