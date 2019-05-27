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Espreso.tvОбществоРасстрел Майдана: Луценко готов назвать тех, кто отдавал приказы

Расстрел Майдана: Луценко готов назвать тех, кто отдавал приказы

Генеральный прокурор Юрий Луценко готов назвать тех, кто отдал приказ расстреливать активистов Майдана в 2014 году

Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.

"169 человек находятся в судах по обвинительных актах. 445, среди которых 34 высокопоставленных и 162 правоохранителя, подозревают и ожидают судебных решений в СИЗО или под домашним арестом", - рассказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что общество спрашивает, кто отдал преступный приказ о расстрелах на Майдане.

"Мы готовы предоставить этот ответ", - подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что механизм заочного судопроизводства завершил свое действие с созданием Государственного бюро расследований. Поэтому он призвал депутатов поддержать законопроект №9353 депутата Сергея Алексеева. Этот законопроект дает возможность восстановить заочное осуждение исключительно по поводу преступлений прошлых лет против государства или убийств мирных людей.

 

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