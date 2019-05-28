Коммунальные тарифы будут расти на 10-20% ежегодно, - прогноз правительства
28 мая, 2019, 16:18
Тарифы на природный газ для населения в 2020 году вырастут на 20%
Об этом говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном Минэкономразвития.
Согласно прогнозу за апрель 2019 года, природный газ подорожает на 15% в 2021 году, на 10% в 2022 году.
Горячая вода, отопление вырастут в цене на 15% в 2020 году, на 11,5% в 2021 году и на 10% в 2022 году.
Электроэнергия подорожает на 18,9% в 2019 году, на 20% к 2020 году и на 7% в 2021 году.
- Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины обновило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году : до уровня 2,7% в год. В 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%, в 2020 году - на 3%, в 2021 году - на 3,5%.