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Espreso.tvОбществоКоммунальные тарифы будут расти на 10-20% ежегодно, - прогноз правительства

Коммунальные тарифы будут расти на 10-20% ежегодно, - прогноз правительства


фото: 1news
Тарифы на природный газ для населения в 2020 году вырастут на 20%

Об этом говорится в консенсус-прогнозе, опубликованном Минэкономразвития.

Согласно прогнозу за апрель 2019 года, природный газ подорожает на 15% в 2021 году, на 10% в 2022 году.

Горячая вода, отопление вырастут в цене на 15% в 2020 году, на 11,5% в 2021 году и на 10% в 2022 году.

Электроэнергия подорожает на 18,9% в 2019 году, на 20% к 2020 году и на 7% в 2021 году.

  • Напомним, Министерство экономического развития и торговли Украины обновило прогноз роста ВВП Украины в 2019 году : до уровня 2,7% в год. В 2019 году ВВП Украины вырастет на 2,7%, в 2020 году - на 3%, в 2021 году - на 3,5%.

 

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