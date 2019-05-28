Кернес и Труханов созывают 2 июня съезд партии мэров
Об этом городской голова Одессы Геннадий Труханов написал в Facebook.
2 июня в Харькове состоится съезд объединенной партии мэров, говорится в сообщении.
"Это будет мощное, политически оформленное лобби интересов украинских общин в парламенте: партия "Доверяй делам", - отметил он.
Он также отметил, что в партию войдут единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.
"На съезде состоится первый этап объединения. К нам присоединятся мэры городов со всей Украины. Это эффективные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей", - отметил Труханов.
По его мнению, люди будут выбирать тех, чью работу видят. Поэтому в парламент пройдут "достойные, те, кто ежедневно работают на благо украинцев".
- Напомним, 20 мая мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах.
- 21 мая мэр Ужгорода Богдан Андреев хочет присоединиться к политической партии , которую создают харьковский городской голова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов.