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Espreso.tvОбществоКернес и Труханов созывают 2 июня съезд партии мэров

Кернес и Труханов созывают 2 июня съезд партии мэров

В Харькове 2 июня состоится съезд так называемой партии мэров, в которую войдут мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, а также руководители ряда других городов Украины

Об этом городской голова Одессы Геннадий Труханов написал в Facebook.

2 июня в Харькове состоится съезд объединенной партии мэров, говорится в сообщении.

"Это будет мощное, политически оформленное лобби интересов украинских общин в парламенте: партия "Доверяй делам", - отметил он.

Он также отметил, что в партию войдут единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

"На съезде состоится первый этап объединения. К нам присоединятся мэры городов со всей Украины. Это эффективные управленцы, которые оправдали доверие своих избирателей", - отметил Труханов.

По его мнению, люди будут выбирать тех, чью работу видят. Поэтому в парламент пройдут "достойные, те, кто ежедневно работают на благо украинцев".

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