Главы МИД Германии и Франции в четверг посетят Украину

28 мая, 2019, 13:54

В четверг, 30 мая, Украину с общим визитом посетят главы МИД Германии Гайко Маас и Франции Ле Дриан

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя главы АП Вадима Пристайко, который имеет ряд рабочих встреч в Берлине в понедельник.

"Тридцатого числа у нас будут два министра иностранных дел - Франции и Германии - с общим визитом", - сказал Пристайко.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник также подтвердил, что готовится визит главы немецкого внешнеполитического ведомства.

"Чрезвычайно важно и символично, что уже на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского член федерального правительства, министр иностранных дел Германии Гайко Маас осуществляет визит в Киев.

Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера ", - сказал дипломат.

Накануне Пристайко посетил Берлин , где встретился с советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель.