Главы МИД Германии и Франции в четверг посетят Украину
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заместителя главы АП Вадима Пристайко, который имеет ряд рабочих встреч в Берлине в понедельник.
"Тридцатого числа у нас будут два министра иностранных дел - Франции и Германии - с общим визитом", - сказал Пристайко.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник также подтвердил, что готовится визит главы немецкого внешнеполитического ведомства.
"Чрезвычайно важно и символично, что уже на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского член федерального правительства, министр иностранных дел Германии Гайко Маас осуществляет визит в Киев.
Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера ", - сказал дипломат.
Накануне Пристайко посетил Берлин , где встретился с советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель.