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Espreso.tvОбществоЗаместитель главы АП прибыл с рабочим визитом в Германию

Заместитель главы АП прибыл с рабочим визитом в Германию

Заместитель главы Администрации президента Украины по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко прибыл с рабочим визитом в Берлин

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter .

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента - посол Вадим Пристайко - осуществляет именно в Берлин!" - сказал Мельник.

Ранее заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сообщил о первых визитах президента Зеленского.

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