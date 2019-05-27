Заместитель главы АП прибыл с рабочим визитом в Германию

27 мая, 2019, 20:58

Заместитель главы Администрации президента Украины по внешнеполитическим вопросам Вадим Пристайко прибыл с рабочим визитом в Берлин

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter .

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента - посол Вадим Пристайко - осуществляет именно в Берлин!" - сказал Мельник.

Ранее заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко сообщил о первых визитах президента Зеленского.