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Espreso.tvОбществоАвтономия не является частью "Минска". Волкер обратился к РФ по поводу Донбасса

Автономия не является частью "Минска". Волкер обратился к РФ по поводу Донбасса

Минские соглашения не предусматривают автономии Донбасса, но Украине необходимо воплотить особый порядок осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донбасса

Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.

Его спросили, каковы "красные линии" для США с целью продолжения поддержки Украины и сохранения санкций против РФ.

"Я думаю, что наиболее важная "красная линия" заключается в продолжении усилий по выполнению Минских соглашений", - заявил Волкер.

Он напомнил о необходимости установить режим устойчивого прекращения огня, вывести из оккупированного Донбасса российские военные силы, которые до сих пор там находятся, устранить незаконные вооруженные формирования, создать надлежащие условия безопасности для жителей Донбасса и в дальнейшем воплощать политические положения Минских соглашений.

"Этому будут противоречить дела, которые будут касаться любого признания захвата этой территории Россией или каким-то образом (признания) "независимости" территории. Автономия не является частью Минских соглашений. Частью есть специальный статус (особый порядок местного управления в отдельных районах Донбасса, - ред. ), который все еще должен быть реализован, но речь не идет об автономии", - подчеркнул Волкер.

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