ASUS показала ноутбуки ZenBook Duo с двумя экранами

28 мая, 2019, 11:03

Компания ASUS представила ноутбуки ZenBook Duo и ZenBook Pro Duo с двумя экранами

Планируется, что ноутбук появится на рынке в третьем квартале 2019 года, пишет The Verge . Стоимость устройства пока не раскрывается.

Главной особенностью ZenBook Duo стал второй экран, который находится над клавиатурой. На него можно выводить приложения с панелями управления и другую техническую информацию.

В старшей версии Pro Duo используется 15,6-дюймовый основной OLED-экран с разрешением 3840 на 2160 пикселей, а в младшей версии Duo установлен 14-дюймовый основной экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей.

Издание отмечает, что дополнительный экран все же является полноценным, а не отдельной панелью, как в Apple Touch Bar. В ZenBook можно вывести на него любой контент, даже видеоредактор.

В ZenBook будет установлен процессор Intel Core i7 или i9, видеокарта NVIDIA GeForce MX250 или RTX 2060, 32 Гб оперативной памяти и SSD объемом до 1 Тб. Вес ZenBook составит от 1,8 кг до 2,5 кг.