//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvХай-текASUS показала ноутбуки ZenBook Duo с двумя экранами

ASUS показала ноутбуки ZenBook Duo с двумя экранами

Компания ASUS представила ноутбуки ZenBook Duo и ZenBook Pro Duo с двумя экранами

Планируется, что ноутбук появится на рынке в третьем квартале 2019 года, пишет The Verge . Стоимость устройства пока не раскрывается.

Главной особенностью ZenBook Duo стал второй экран, который находится над клавиатурой. На него можно выводить приложения с панелями управления и другую техническую информацию.

В старшей версии Pro Duo используется 15,6-дюймовый основной OLED-экран с разрешением 3840 на 2160 пикселей, а в младшей версии Duo установлен 14-дюймовый основной экран с разрешением 1920 на 1080 пикселей.

Издание отмечает, что дополнительный экран все же является полноценным, а не отдельной панелью, как в Apple Touch Bar. В ZenBook можно вывести на него любой контент, даже видеоредактор.

В ZenBook будет установлен процессор Intel Core i7 или i9, видеокарта NVIDIA GeForce MX250 или RTX 2060, 32 Гб оперативной памяти и SSD объемом до 1 Тб. Вес ZenBook составит от 1,8 кг до 2,5 кг.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать