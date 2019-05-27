Зеленский внесет законопроект об ответственности за кнопкодавство депутатов, - Стефанчук
Об этом сообщил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.
"Вопрос ответственности за кнопкодательство не прописан. Кстати, один из законопроектов, который мы будем вносить, - по поводу вопроса ответственности за кнопкодательство, за депутатские прогулы, ответственность, когда депутат голосует и имеет конфликт интересов с законопроектом, за который он голосует", - отметил Стефанчук.
По словам Стефанчук, цель президентской команды заключается в том, чтобы привести европейские нормы и стандарты парламентаризма в Украину.
"Если этого не будет, мы и дальше будем жить на основании каких-то договоренностей, непонятных и подковерных. Мы этого не хотим и мы будем исповедовать совершенно другой подход к формированию политики", - подчеркнул он.
- Напомним, 27 мая представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что парламент должен внести положение об открытых списках в избирательный кодекс.