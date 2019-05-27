Друзья, работайте! Стефанчук о рассмотрении избирательного кодекса в Раде
Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Еспресо.TV.
По убеждению Стефанчука процесс выборов может похоронить любые инициативы, которые вносятся в Верховную Раду.
"Я оптимист и надеюсь, что народным депутатам хватит здравого смысла, нормального подхода, с одной целью - выполнить обещания, которые они на себя взяли", - отметил он.
Стефанчук отметил, что с трибуны Рады все партии заявили, что они за открытые списки, все фракции заявили, что они за избирательный кодекс.
"Друзья, работайте! Есть процедуры, вносите. А избиратель даст оценку", - подчеркнул он.
По словам Стефанчука, есть организация - парламент, и к нему однозначно должно быть большое уважение. И ему надо выполнять свои функции.
"Мы хотим, чтобы проголосовали нормальный европейский избирательный кодекс", - добавил Стефанчук.