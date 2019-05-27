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Espreso.tvОбществоДрузья, работайте! Стефанчук о рассмотрении избирательного кодекса в Раде

Друзья, работайте! Стефанчук о рассмотрении избирательного кодекса в Раде

Парламент должен внести положение об открытых списках в избирательный кодекс

Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, сообщает Еспресо.TV.

По убеждению Стефанчука процесс выборов может похоронить любые инициативы, которые вносятся в Верховную Раду.

"Я оптимист и надеюсь, что народным депутатам хватит здравого смысла, нормального подхода, с одной целью - выполнить обещания, которые они на себя взяли", - отметил он.

Стефанчук отметил, что с трибуны Рады все партии заявили, что они за открытые списки, все фракции заявили, что они за избирательный кодекс.

"Друзья, работайте! Есть процедуры, вносите. А избиратель даст оценку", - подчеркнул он.

По словам Стефанчука, есть организация - парламент, и к нему однозначно должно быть большое уважение. И ему надо выполнять свои функции.

"Мы хотим, чтобы проголосовали нормальный европейский избирательный кодекс", - добавил Стефанчук.

 

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