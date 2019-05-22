Пристайко: рабочие визиты Зеленского на ближайший месяц расписаны

22 мая, 2019, 20:08

Первый месяц президентства Владимира Зеленского уже расписан

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко, передает "112 Украина".

"У нас есть план, который мы разработали на ближайшие месяцы, куда совершит первые визиты новоизбранный президент. Куда будет самый первый - мы сообщим в ближайшее время. Мы приглашены на большое количество мероприятий, включая 4, 5 июня и есть другие места. Нас приглашают на многие мероприятий. Мы сейчас выбираем, куда нам следует ехать, особенно в первые визиты", - заявил он.