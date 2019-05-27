Взрыв в центре Лиона: полиция задержала уже 4 человек

27 мая, 2019, 22:45

В деле подрыва взрывчатки в центре французского Лиона правоохранители задержали уже четверых человек

Об этом сообщает издание euronews.

Главный подозреваемый - 24-летний алжирский студент, который изучал информатику. Также задержаны его родители и еще один родственник - 17-летний ученик. Полиция также допрашивает сестру главного подозреваемого, но без меры пресечения.

По словам экспертов, взрывное устройство было маломощным, но качественным. По данным следствия, мужчина бросил сумку с взрывчаткой возле хлебной лавки. В результате взрыва пострадали 12 человек. При этом в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, и в терактах в Париже и Брюсселе.