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Espreso.tvОбществоВзрыв в центре Лиона: полиция задержала уже 4 человек

Взрыв в центре Лиона: полиция задержала уже 4 человек

В деле подрыва взрывчатки в центре французского Лиона правоохранители задержали уже четверых человек

Об этом сообщает издание euronews.

Главный подозреваемый - 24-летний алжирский студент, который изучал информатику. Также задержаны его родители и еще один родственник - 17-летний ученик. Полиция также допрашивает сестру главного подозреваемого, но без меры пресечения.

По словам экспертов, взрывное устройство было маломощным, но качественным. По данным следствия, мужчина бросил сумку с взрывчаткой возле хлебной лавки. В результате взрыва пострадали 12 человек. При этом в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, и в терактах в Париже и Брюсселе.

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