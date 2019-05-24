В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые
24 мая, 2019, 19:50
В центре Лиона вечером в пятницу, 24 мая, произошел взрыв
По сообщению региональных властей, восемь человек получили легкие ранения.
Как пишет AFP со ссылкой на прокуратуру, вероятно, взорвалась бомба. По данным СМИ, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.
По неподтвержденным данным, сумку оставил человек на велосипеде за две минуты до взрыва. Возбуждено дело о покушении на убийство.
Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf- Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.
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