В центре Лиона произошел взрыв, есть раненые

24 мая, 2019, 19:50

В центре Лиона вечером в пятницу, 24 мая, произошел взрыв

По сообщению региональных властей, восемь человек получили легкие ранения.

Как пишет AFP со ссылкой на прокуратуру, вероятно, взорвалась бомба. По данным СМИ, бомба была начинена гвоздями, винтами и болтами.

По неподтвержденным данным, сумку оставил человек на велосипеде за две минуты до взрыва. Возбуждено дело о покушении на убийство.