Ведущий с 1+1 Дубинский решил баллотироваться в Раду и просит поддержки Зеленского
Об этом Александр Дубинский написал в Facebook .
Основным конкурентом на этом округе он видит первого заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Игоря Кононенко, говорится в сообщении.
"Принял решение пойти на выборы в парламент по мажоритарному округу. Конкретно - в 94-м, где будет баллотироваться подельник Порошенко, лидер фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко", - написал Дубинский.
Он отметил, что рассчитывает на поддержку людей, живущих в городах и селах, входящих в 94-й избирательного округа.
Дубинский обратился к президенту Владимиру Зеленскому и председателю партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову с просьбой поддержать его выдвижение, а также призвал коллег-журналистов взять с него пример.
"Давайте вместе составим список, и с ним я готов обратиться за поддержкой к Владимиру Зеленскому и его партии, чтобы не допустить того самого реванша, и избавить парламент от жуликов и воров", - написал он.
В одномандатный избирательный округ №94 входят: Васильков, Обухов и Васильковский, Обуховский районы Киевской области.
- Напомним, в апреле журналист Дубинский подал иск в Окружной административный суд Киева, который отменил национализацию ПриватБанка, о запрете выезда за границу Петру Порошенко, Игорю Райнину, Игорю Кононенко.
- В мае и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун подала иск в суд на ведущего программы "Деньги" на телеканале "1+1" Александра Дубинского, назвав его "лицом, не способным предоставить доказательства по своим же обвинениям, но не стесняется ними разбрасываться".
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