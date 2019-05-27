Ведущий с 1+1 Дубинский решил баллотироваться в Раду и просит поддержки Зеленского

27 мая, 2019, 20:40

Журналист и блогер Александр Дубинский заявил о намерениях баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов в 94-м одномандатном избирательном округе Киевской области

Об этом Александр Дубинский написал в Facebook .

Основным конкурентом на этом округе он видит первого заместителя главы фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде VIII созыва Игоря Кононенко, говорится в сообщении.

"Принял решение пойти на выборы в парламент по мажоритарному округу. Конкретно - в 94-м, где будет баллотироваться подельник Порошенко, лидер фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко", - написал Дубинский.

Он отметил, что рассчитывает на поддержку людей, живущих в городах и селах, входящих в 94-й избирательного округа.

Дубинский обратился к президенту Владимиру Зеленскому и председателю партии "Слуга народа" Дмитрию Разумкову с просьбой поддержать его выдвижение, а также призвал коллег-журналистов взять с него пример.

"Давайте вместе составим список, и с ним я готов обратиться за поддержкой к Владимиру Зеленскому и его партии, чтобы не допустить того самого реванша, и избавить парламент от жуликов и воров", - написал он.

В одномандатный избирательный округ №94 входят: Васильков, Обухов и Васильковский, Обуховский районы Киевской области.