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Дубинский через Окружной админсуд Киева хочет запретить чиновникам выезжать за границу

В Окружной административный суд Киева, который отменил национализацию ПриватБанка, поступил иск от журналиста Дубинского о запрете выезда за границу Порошенко, Райнину, Кононенко

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

В суд поступил иск от известного блогера Александра Дубинского в Нацполицию Украины, СБУ и Госпогранслужбу Украины о признании противоправной их бездеятельность по защите национальной безопасности Украины, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в иске указаны третьи лица: президент Петр Порошенко , глава Администрации президента Игорь Райнин, народный депутат Игорь Кононенко.

Отмечается, что истец просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. Среди других требований иска - признание противоправной бездеятельность Нацполиции и СБУ по не совершение профилактических действий по предупреждению коррупции и посягательств на экономическую безопасность государства со стороны вышеуказанных лиц.

На данный момент судом исследуются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу, говорится в сообщении.

Информацию об иске журналист Александр Дубинский подтвердил в Facebook .

"Сказал - сделал. Обратился в суд с требованием запретить выезд за границу топовым чиновникам после выборов", - написал он.

Напомним, 17 апреля экс-нардеп Давид Жвания обратился с иском в Окружной административный суд запретить Петру Порошенко и другим высокопоставленным выезжать за границу в течение одного года после проведения выборов.

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