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Espreso.tvМирВ США бушуют торнадо двое погибших, десятки пострадавших

В США бушуют торнадо двое погибших, десятки пострадавших

В американском штате Оклахома в результате торнадо, пронесшегося в городке Эль-Рино, погибли два человека, еще около 30 пострадали
Об этом со ссылкой на местные власти сообщает американский центральный телеканал ABC News .

"Торнадо в выходные опустошил Эль-Рино, штат Оклахома, прошел через парк домов на колесах и унес жизни по крайней мере двух человек ", - говорится в сообщении.

По официальной информации, ранения получили по меньшей мере 29 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/ч. Стихия продолжалась около четырех минут и прошлась по земле на расстоянии примерно трех километров, но этого было достаточно для того, чтобы разрушить часть поселения.

Среди зданий, которые получили серьезные повреждения, был двухэтажный мотель American Budget Value Inn. К счастью, все находившиеся в нем в момент торнадо, выжили.

Напомним, ранее жертвами торнадо на юге США стали восемь человек.

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