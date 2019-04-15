Жертвами торнадо на юге США стали восемь человек
Как сообщает DW, среди погибших - трое детей.
Городок Франклин в Техасе был почти полностью разрушен в результате торнадо. В одном из археологических парков торнадо обрушился на группу туристов, одна женщина умерла позже в больнице. В городе Уэст-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб. Позже полиция нашла еще одного погибшего человека в машине, которого затопило внезапным наводнением.
В штате Алабама погиб рабочий, принимавший участие в разборе поваленных ветром деревьев.
В штате Миссисипи как минимум один человек погиб и многие были ранены, торнадо уничтожили десятки жилых домов. Точное количество жертв пока неизвестно.
Оставляя за собой полосу разрушений, штормовой фронт прошел дальше и развернулся в сторону больших городов восточного побережья.
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