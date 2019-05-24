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Espreso.tvМирВ Польше оппозиция опережает партию Качиньского на выборах в Европарламент, - опрос

В Польше оппозиция опережает партию Качиньского на выборах в Европарламент, - опрос


фото: REUTERS
УПольщи оппозиционная "Европейская коалиция" опережает партию власти "Право и справедливость" Ярослава Качиньского на 6 процентных пунктов

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного за три дня до выборов в Европейский парламент, сообщает польский Newsweek.

По последним данным IBSP, поддержка партии власти перед выборами в Европарламент составляет 36,4%. Между тем Европейская коалиция, в которую входят союз Гражданской платформы "новочестные", SLD, PSL и "Зеленые", рассчитывает получить поддержку 42,5% респондентов - на один процентный пункт меньше, чем неделю назад.

На третьем месте в опросе разместился прав и антиевропейское альянс "Конфедерация" - 7,23%. Партия "Весна" польского политика-гея Роберта Бедроня набирает 7,02%.

Опрос свидетельствует, что 5-процентный избирательный барьер не преодолевает правопопулистского партия Kukiz'15 - за нее готовы отдать голоса 4,91% поляков.

Граждане Польши выбирать своих представителей в Европарламенте в воскресенье, 26 мая.

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