В Польше оппозиция опережает партию Качиньского на выборах в Европарламент, - опрос
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного за три дня до выборов в Европейский парламент, сообщает польский Newsweek.
По последним данным IBSP, поддержка партии власти перед выборами в Европарламент составляет 36,4%. Между тем Европейская коалиция, в которую входят союз Гражданской платформы "новочестные", SLD, PSL и "Зеленые", рассчитывает получить поддержку 42,5% респондентов - на один процентный пункт меньше, чем неделю назад.
На третьем месте в опросе разместился прав и антиевропейское альянс "Конфедерация" - 7,23%. Партия "Весна" польского политика-гея Роберта Бедроня набирает 7,02%.
Опрос свидетельствует, что 5-процентный избирательный барьер не преодолевает правопопулистского партия Kukiz'15 - за нее готовы отдать голоса 4,91% поляков.
Граждане Польши выбирать своих представителей в Европарламенте в воскресенье, 26 мая.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса