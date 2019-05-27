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Espreso.tvСпортСуркис рассказал, когда определится с новым тренером "Динамо"

Суркис рассказал, когда определится с новым тренером "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию относительно нового тренера команды

Слова Игория Суркиса приводит программа "ПроФутбол".

"Говорит ли мне что-то фамилия Навалка? Ничего не знаю, я ни с кем не разговаривал. Ранее я уже сказал, что в конце сезона, чтобы никого не дергать, сяду и поговорю с Хацкевичем. И мы примем решение. Правильное решение, прежде всего, для самого Динамо ", - сказал Игорь Суркис.

По слухам, "Динамо" ведет переговоры с иностранными специалистами Индржихом Трпишовски и Адамом Навалкой, а также Юрием Калитвинцевым и Алексеем Михайличенко. У нынешнего руководителя Александра Хацкевича заканчивается контракт с "Динамо" в конце этого сезона. В чемпионате Украины осталось провести один тур - 30 мая "Динамо" на выезде сыграет с "Александрией".

  • Напомним, в программе "ПроФутбол" президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о предложении "Наполи" в трансфере Виктора Цыганкова за 18 млн евро .

 

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