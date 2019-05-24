Роналду показал яркое фото с гитарой и в брендовой обуви
24 мая, 2019, 13:41
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фото с гитарой и в брендовой обуви
Фотографию Роналду опубликовал в Instagram.
Звездный португалец оделся во все черное и развалился на кресле с гитарой в руках. Стильный образ Роналду дополнил туфлями своего бренда CR7.
"Каждый раз, когда я ношу свои ботинки" Амальфи ", я чувствую себя легендарным", - написал Роналду.
В сезоне-2018/19 Роналду сыграл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач.
- Напомним, 21 мая стало известно, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси опередил форварда "Ювентуса" Кришитану Роналду по количеству голов на клубном уровне.
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20 мая форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил сына кубком по лицу и едва не задел гражданскую жену Джорджину Родригес во время празднования победы в чемпионате Италии.
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