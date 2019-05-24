//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортРоналду показал яркое фото с гитарой и в брендовой обуви

Роналду показал яркое фото с гитарой и в брендовой обуви


фото: REUTERS
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фото с гитарой и в брендовой обуви

Фотографию Роналду опубликовал в Instagram.

Звездный португалец оделся во все черное и развалился на кресле с гитарой в руках. Стильный образ Роналду дополнил туфлями своего бренда CR7.

"Каждый раз, когда я ношу свои ботинки" Амальфи ", я чувствую себя легендарным", - написал Роналду.

В сезоне-2018/19 Роналду сыграл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Every time I wear my Amalfi shoes I feel Legendary . # cr7footwear #menshoes #fashion #footwear

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

  • Напомним, 21 мая стало известно, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси опередил форварда "Ювентуса" Кришитану Роналду по количеству голов на клубном уровне.

  • 20 мая форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду случайно ударил сына кубком по лицу и едва не задел гражданскую жену Джорджину Родригес во время празднования победы в чемпионате Италии.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать