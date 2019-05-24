Роналду показал яркое фото с гитарой и в брендовой обуви

24 мая, 2019, 13:41

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал фото с гитарой и в брендовой обуви

Фотографию Роналду опубликовал в Instagram.

Звездный португалец оделся во все черное и развалился на кресле с гитарой в руках. Стильный образ Роналду дополнил туфлями своего бренда CR7.

"Каждый раз, когда я ношу свои ботинки" Амальфи ", я чувствую себя легендарным", - написал Роналду.

В сезоне-2018/19 Роналду сыграл 33 матча в чемпионате Италии, в которых забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач.