"Честь имею!" - Муженко отчитался о сдаче должности

27 мая, 2019, 18:42

Уволенный начальник Генштаба Виктор Муженко сдал дела и должность

Об этом он сообщил в Facebook.

Он пожелал своему преемнику Хомчаку укрепить приобретенный боевой дух и улучшить боевые способности армии.

Напомним, 21 мая Зеленский уволил начальника Генштаба Муженко и назначил на его место Руслана Хомчака.

Руслан Хомчак - генерал-лейтенант ВСУ, командующий Оперативного командования "Юг" и непосредственный участник войны на востоке Украины. С 2016 года - начальник штаба сухопутных войск ВСУ.

Во время участия в войне на Донбассе Хомчак занимал должность командующего сектора "Б" сил АТО. В его адрес звучали обвинения в некомпетентности и измене от представителей общественности и добровольческих батальонов.

Во время операции по взятию Иловайска, которая осуществлялась под непосредственным руководством Хомчака значительно меньшими силами, чем предполагалось по плану, большая часть бойцов из добровольческих батальонов попала в окружение российских боевиков ("Иловайский котел").