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Espreso.tvСпортПилот Формулы-1 едва не задавил двух людей

Пилот Формулы-1 едва не задавил двух людей


фото: REUTERS
Пилот команды Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес чуть не сбил двух стюардов на Гран-при Монако

Об этом сообщает Isport.

Гонщик заявил, что людям очень повезло.

"Я успел вовремя затормозить, ведь я мог их сбить на скорости. Они просто бежали, когда я возвращался из боксов во время автомобиля безопасности", - заявил Перес.

  • Напомним, 26 мая британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем самого престижного этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Монако.

 

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