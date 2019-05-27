Пилот Формулы-1 едва не задавил двух людей

27 мая, 2019, 13:38

Пилот команды Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес чуть не сбил двух стюардов на Гран-при Монако

Об этом сообщает Isport.

Гонщик заявил, что людям очень повезло.

"Я успел вовремя затормозить, ведь я мог их сбить на скорости. Они просто бежали, когда я возвращался из боксов во время автомобиля безопасности", - заявил Перес.