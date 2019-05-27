Пилот Формулы-1 едва не задавил двух людей
27 мая, 2019, 13:38
Пилот команды Формулы-1 "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес чуть не сбил двух стюардов на Гран-при Монако
Об этом сообщает Isport.
Гонщик заявил, что людям очень повезло.
"Я успел вовремя затормозить, ведь я мог их сбить на скорости. Они просто бежали, когда я возвращался из боксов во время автомобиля безопасности", - заявил Перес.
- Напомним, 26 мая британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем самого престижного этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1 - Гран-при Монако.
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